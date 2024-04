L’annuncio speciale di Beatrice Luzzi rivolto ai fan | “Organizzerò questo evento”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 6 aprile 2024)torna su Instagram con un nuovo annuncio per i suoi sostenitori: ecco cosa vorrebbe organizzare l’attricenon è riuscita a vincere l’ottava edizione del Grande Fratello ma si è classificata al secondo posto. Laè stata a tutti gli effetti la vincitrice morale poichè fin dal primo giorno si è contraddistinta per la sua forza e tenacia. La nota attrice sta realizzando nuovi progetti, tra cui pare sarebbe pronta anche ad incontrare i suoi fan dopo la meravigliosa esperienza televisiva. E’ stata proprio l’ex gieffina a rivelarlo nelle ultime ore sul suo account Instagram. I suoi sostenitori l’hanno supportata dal primo giorno del suo ingresso in Casa fino alla finalissima.nelle ultime ore con una stories Instagram è tornata dai suoi follower ...