(Di sabato 6 aprile 2024) Domenica prossima, 14 aprile, partenza da Orio Litta nel Lodigiano per un’escursione ad anello lungo la sedicesima tappaVia, in uno dei luoghi più iconici dell’intero itinerario europeo: il Guado disul Po, dove un tempo passò l’arcivescovo di Canterbury e oggi attraversano dalla sponda lombarda all’emiliana ogni anno migliaia di pellegrini che proprio lì ricevono la credenziale di passaggio. Si prende il via dal borgo di Orio Litta e dalla sua Grangia Benedettina – struttura rurale di grande effetto scenografico, un tempo insediamento dei benedettini e oggi ostello per pellegrini – per camminare fino all’argine del Grande Fiume attraversando la frazione di Corte Sant’Andrea nel territorio di Senna Lodigiana. Prima di tornare indietro lungo i nove chilometri del, si passerà ...

Dopo non pochi rinvii, ecco che i preparativi per il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno iniziando a prendere forma. La sorella di Belen ha già provato il vestito da sposa che ... (tvpertutti)

Eclissi solare l'8 aprile, perché non sarà visibile in Italia e come vederla in diretta - L'eclissi, la cui fase di totalità avrà una durata massima di 4 minuti e mezzo, prenderà il via sulla costa pacifica del Messico, dove sarà visibile per la prima volta dal 1991, e proseguirà negli ...tg24.sky

L’anello sulle orme di Sigerico in un punto iconico della Francigena - Domenica 14 aprile escursione ad anello lungo la Via Francigena da Orio Litta al Guado di Sigerico sul Po, luogo storico per pellegrini. Partenza dalla Grangia Benedettina, passando per Corte ...ilgiorno

L’Aurelia resta al palo. Pd all’attacco: "Trattati come Cenerentola. Ora facciamo squadra" - Per due dei cinque lotti che interessano l’adeguamento della Statale non sono stati neppure valutati i costi degli interventi. Sono i tratti: Grosseto Sud-Fonteblanda e Fonteblanda-Ansedonia .lanazione