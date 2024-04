(Di sabato 6 aprile 2024) Il professore emerito di Scienza Politica: "Federatore? Forse un bambino che oggi ha sei anni. Errori continui anche in Basilicata: doveva candidarsi l'ex ministro Speranza. Se perdono, lo meritano"

Campo largo in frantumi: in Basilicata Lacerenza si ritira e comunica ufficialmente la sua rinuncia alla candidatura a Presidente della Regione. In Piemonte è rottura tra Pd e M5S che vanno divisi: ... (secoloditalia)

Piemonte , Conte: Da “Quasi Amici” a “Rivali” la fine dell’alleanza tra PD e M5S. Nuove candidature divergenti Il panorama politico nel Piemonte si prepara a un’importante svolta in vista delle ... (puntomagazine)

"L'alleanza Pd-5s Mitologia. Gli scandali di Bari creano un effetto deprimente sull'elettorato dei dem" - Il campo largo è un argomento mitologico. Ne è sicuro Gianfranco Pasquino (nella foto), professore emerito di Scienza Politica, che non usa mezzi termini per fotografare le difficoltà vissute dalla se ...msn

Conte ai fedelissimi: “Non è detto che sciogliere Bari per mafia sia illegittimo”. E fa saltare l’alleanza per le Europee - Retroscena. Il messaggio del leader 5S a Schlein: senza le sue scuse ci saranno problemi anche a Firenze e alle prossime Regionali in Emilia Romagna ...repubblica

Schlein a Bari blinda il candidato Leccese e accusa Conte: “Aiuta la destra”. I 5S pronti a uscire dalla giunta regionale. Si spacca anche Avs - La segretaria in Puglia dopo il no alle primarie da parte del presidente del M5S: “Chi ha iniziato a fare politica da Palazzo Chigi non conosce la militanza ...bari.repubblica