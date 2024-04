L’affondo della minoranza | E’ una crisi irreversibile | Non sono solo capricci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) PISA "Le dimissioni di Ziello e Gennai provano definitivamente laLega pisana e dei suoi rapporti con il resto del centrodestra, con il sindaco e con la giunta. Abbiamo vissuto con sofferenza, in questi mesi, gli atti di arroganza politica di cui Ziello si è reso protagonista, a partire dalla pretesa di sconvolgere il calendario delle sedute consiliari e gli stessi orari degli uffici in funzione delle sue disponibilità e dei suoi impegni". Così il il segretario del Pd, Andrea Ferrante, va all’attacco per evidenziare le fratture interne alla maggioranza che, a suo dire, hanno avuto ripercussioni anche sui lavori in aula. "Abbiamo letto e ascoltato le sue dichiarazioni provocatorie e inaccettabili su molti temi - ha aggiunto Ferrante riferendosi al parlamentare leghista - a partire da quelle che hanno ...