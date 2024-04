La zanzara tigre si sta risvegliando | l' esperta | ecco dove sta circolando

(Di sabato 6 aprile 2024) Lasi sta. Non il felino, ma la. È già stata segnalata nel Sud Italia e a breve gli esperti si aspettano di avvistarla anche più a Nord, a Milano. Sotto i riflettori da quando è scattata l'allerta Dengue, sulla scia della situazione emergenziale che stanno vivendo in Sudamerica, l'Aedes albopicuts, vero nome scientifico della, sta entrando nella sua stagione. Ed è per questo che "è una priorità ridurre tempestivamente il numero di zanzare che possono essere potenziali vettori di virus in generale". A tracciare un quadro della situazione è Sara Epis, professore associato di parassitologia all'università degli Studi di Milano. Missione: mappare con la squadra di colleghi del gruppo Entopar l'insetto ronzante, per un censimento completo di questa popolazione ...

Dengue, coppia contagiata in Umbria: “Avevano fatto un viaggio all’estero” - (Adnkronos) - Altri due casi importati di Dengue in Italia. Una coppia è stata contagiata a Magione, in provincia di Perugia, dove è in programma per questa ...lifestyleblog

Infestazioni da zanzara tigre e West Nile Virus, il Comune di Asti alza il livello di guardia - Il sindaco ha firmato un'ordinanza che obbliga cittadini ed enti pubblici a osservare norme stringenti pena sanzioni amministrative da 25 a 500 euro ...lanuovaprovincia

Due casi di Dengue. Via alla disinfestazione. Il contagio all’estero - Coppia di Magione contagiata dalla Dengue dopo viaggio all'estero. Disinfestazione per abbattere zanzare tigre vettori del virus. Allerta massima, casi in aumento in Italia centrale. Una coppia ...lanazione