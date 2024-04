La Volta Buona con Caterina Balivo su Rai 1 | ospiti della settimana da lunedì 8 aprile a venerdì 12

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 6 aprile 2024) Scopriamo insieme le anticipazioni del programma del daytime pomeridiano di Rai 1, in onda cinque giorni alladalle 14:00 alle 16:00.inizia una nuovade Lail talk show condotto da, in onda dalle 14:00 alle 16:00 su Rai 1. Scopriamo insieme chi saranno glie le anticipazioni delle puntate previste per lada12. La scaletta di questaAnche questa, saranno molte le storie che saranno raccontate. L'immancabile tritavolte sarà pronto a svelare i dettagli più interessanti, mentre il pubblico da casa potrà ...