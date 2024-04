La tedesca Lidl batte i francesi di Lvmh nella battaglia delle bollicine

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 6 aprile 2024)perde in tribunale con il suo champagne Veuve Clicquot contro lo spumante dell’hard discount tedesco. E a tradire il big del lusso, a cui fanno capo diversi brand di alta moda e cuvée di gran pregio, è proprio quell’inno arancione che illumina le feste da più di 250 anni sulle bottiglie della vedova più frizzante di Francia. La tesi dei giudici è presto detta: il marchio “orange” non basta per essere chiaramente identificabili agli occhi dei consumatori. Pertanto la catena di supermercati che dà del filo da torcere con i suoi prezzi stracciati anche alle nostre Esselunga e Coop, ha tutto il diritto di continuare a usare l’etichetta arancione per le bottiglie di spumante che propone sui propri scaffali. Possiamo immaginare chechieda pochi euro a chi acquista uno dei suoi vini, data la strategia commerciale che di norma ...