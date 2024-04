La spina nel fianco del prof Al conclave di Montanari i grillini non ci saranno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) Mentre a Prato il M5S rende ufficiale la sua alleanza col Pd e, dunque, opta per la costruzione del campo largo, a Firenze lo schema politico per le comunali resta da comporre. Malgrado i colloqui serrati col Partito democratico, l’alleanza con il centrosinistra non è stata ancora sancita ma sia i pentastellati che i dem affermano che è "solo questione di tempo perché Conte e Schlein hanno già deciso". Nel frattempo incombono leferte della sinistra radicale. Al ‘’ di oggi convocato dallo storico dell’arte Tomaso, animatore del movimento 11 agosto, i 5 Stelle, però, non prenderanno parte. Lo precisa la coordinatrice regionale dei pentastellati, Irene Galletti, interpellata dalla Dire: "In questa fase non partecipiamo a ulteriori incontri", fa sapere. Tuttavia da parte del M5S non c’è una chiusura definitiva. ...