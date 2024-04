La sostenibilità nella moda? Meglio se resta uno slogan

(Di sabato 6 aprile 2024) Laè un tema complesso; soprattutto, non è un traguardo, ma un percorso. Lungo. Per questo, la locuzione più corretta per parlare di strategie legate alla ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Tra i criteri di valutazione la sostenibilità, intesa in sforzi ambientali e inclusione, non sempre premia le città europee Si avvicina l’estate, le giornate si allungano e il clima permette di ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Si avvicina l’estate, le giornate si allungano e il clima permette di viaggiare e visitare nuove città . Per scegliere una meta si può far riferimento all’elenco redatto d alla società ... (webmagazine24)

Capital Group: obbligazioni mercati emergenti offrono opportunita' di rendimento diverse - 2: Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore. L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore ...

Bcc, Napoli capitale del Mediterraneo sostiene la tregua per la pace in occasione delle Olimpiadi: ... per un nuovo paradigma di pace e sostenibilità integrale. In tale circostanza il Premio Nobel per la Pace Riccardo Valentini ( nella foto con il presidente della BCC di Napoli, Amedo Manzo ) è ...