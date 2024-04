LA SAD dal 5 aprile con l’album “ODIO LA SAD”

'Odio La Sad' è uscito . Il nuovo album del trio La Sad, il primo dopo che il ciclone punk ha travolto il Festival di Sanremo. Theø, Plant e Fiks hanno sfoderato per questo secondo disco una ... (quotidiano)

Il musicista, originario di Altamura, stava tornando in Puglia per le vacanze di Pasqua. La polemica sui social. «Non mi venite a dire che non ci sono discriminazioni» (vanityfair)