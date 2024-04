La Roma torna a vincere il derby | Mancini decisivo Lazio | Immobile e Castellanos deludono

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) Lailcontro ladopo due anni. E lo fa all’esordio in panchina nella stracittadina di Daniele De Rossi che supera 1-0 l’altro debuttante Igor Tudor grazie ad una rete di testa di Gianlucanel primo tempo. La squadra giallorossa è rimasta imbattuta in dieci delle undici partite di campionato con il suo ex capitano alla guida, ottenendo 26 punti. Numeri importanti, che permettono ai giallorossi di salire a 55 punti in classifica, a +5 dall’Atalanta (che ha due partite da giocare) e a -2 dal Bologna quarto in classifica, in attesa dell’impegno dei rossoblù di Thiago Motta contro il Frosinone. La squadra biancoceleste paga alcune disattenzioni nel primo tempo e non riesce a sfruttare la mole di possesso palla costruita nella ripresa (con un solo ...