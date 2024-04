La ricerca artistica di Alberto Giacometti raccontata attraverso la sua corrispondenza

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 6 aprile 2024) Parigi, giovedì 15 – Carissima mamma, da diversi giorni porto la carta in tasca per scriverti e ci penso sovente ma questa volta non rimando a più tardi. Intanto avrai ricevuto lettere o cartoline dagli altri. Ero tanto contento di avere le tue buone nuove da Bruno e Odette e di sapere che ti senti bene a Stampa e nell’orto dove sei ancora alle 8 di sera! E contento che la storia imposte si arrangia bene così non dovrai più pensarci e spero che Pedretti farà bene le cose come ha già fatto per altri. Scrivimi poi come ha deciso (A me sembra però che era più semplice di stimare tutto insieme e non far due parti però non posso giudicare e ha forse ragione lui!). Scrivo in questa pagina prima e poi su quella in faccia perché non ho carta assorbente. Spero che a Stampa non abbiate avuto questa crisi di freddo come qua e che non abbiate dovuto fare fög in pigna! Noi stiamo tutti bene e ...