(Di sabato 6 aprile 2024) SANT’ANNA DI STAZZEMA Quando l’arte diventa racconto della storia e della società. Il critico d’arte Giammarco Puntelli (foto) racconta a Sant’Anna di Stazzema 45 artisti che hanno affrontato il tema della. Succederà stamani, alle 11, al Museo storico della. è qui che Puntelli presenterà come i 45 artisti hanno trattato il tema dellanelle sue diverse sfumature presentando il suo volume “Le scelte di Puntelli” edito da Mondadori. L’ingresso è libero. Giammarco Puntelli, autore e personal coach, che da oltre trent’anni si occupa di progetti d’arte contemporanea e da oltre dodici di coaching, al suo settimo volume della collana “Le scelte di Puntelli” (dopo quelli dedicati al tempo infinito dell’arte, al labirinto dell’ipnotista, alla luce come mistero, alla genialità della mente dell’artista, alla ...

La Resistenza al nazifascismo raccontata attraverso 45 opere - Il critico d'arte Giammarco Puntelli presenta a Sant'Anna di Stazzema 45 artisti che hanno affrontato il tema della Resistenza, esplorando le sfumature storiche e artistiche con sensibilità e passione ...lanazione

'Mario Rigoni Stern l'internato militare', eventi in Valle d'Aosta - La vicenda di Mario Rigoni Stern e degli Internati militari italiani sarà al centro di una serie di incontri in programma l'11 e 12 aprile, organizzati dal Comitato per le celebrazioni dell'80/o anniv ...ansa

Apre la sezione dedicata ai militari italiani dell’Associazione ex internati nei lager: una rifondazione - "Il sacrificio degli Internati militari italiani è stato dimenticato per decenni. Eppure la loro scelta è stata un grande esempio di Resistenza" ...ilfattoquotidiano