La proposta di matrimonio davanti ad Alfa | sorpresa durante il concerto | la dedica del cantante – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 aprile 2024)il tour del suo nuovo album «Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato»,ha deciso dire parte del palco del suoa Padova alladidi due fan.lo spettacolo, ilgenovese ha invitato sul palco una giovane coppia, aiutando Marco a fare la suaa Samantha. È stato lo stesso ragazzo a contattaresu Instagram, nei giorni precedenti, chiedendogli di poter fare il suo gesto d’amore. «Ci siamo conosciuti grazie a una tua canzone. Avresti voglia di aiutarmi in quest’impresa? Sono solo un ragazzo che sogna». Non ci ha pensato due volte ila esaudire il desiderio di Marco, accompagnando la ...