La prima volta del Vespucci a Capo Horn

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) La nave scuola Amerigo, ieri mattina alle 7 (ora italiana), ha doppiato per la. Nell’ambito del suo tour mondiale di 22 mesi partito dalla Spezia la scorsa estate (con 31 soste in 28 Paesi) il veliero più famoso del mondo ha doppiato l’eremo più meridionale del continente americano, noto per essere uno dei passaggi sul globo più sfidanti per la navigazione.è il luogo dove Oceano Pacifico e Oceano Atlantico si incontrano. La zona è affetta da continue perturbazioni create dalla vicinanza all’Antartide. Queste spingono enormi masse d’acqua verso lo Stretto di Drake, dove il fondale marino passa repentinamente da 4000 a 100 metri.e l’Antartide, quindi, creano un passaggio obbligato ...