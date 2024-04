La presidenza di Ivan Ruggeri all’Atalanta | nel bene e nel male tanto amore dal 1994 al 2008

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 6 aprile 2024) La storia di: l’ex presidente dell’Atalanta scomparso il 6 aprile 2013. Con lui un grande pezzo di storia nerazzurra L’è un sentimento che ha tantissimi sfaccettature: c’è chi lo dimostra esplicitamente e non tarda occasione per ricordarlo e chi invece, seppur all’apparenza possa sembrare indifferente, in realtà si dimostra leale e appassionato