La più grande sorpresa europea del 2023 Goldman Sachs | le parole sulla Meloni che faranno impazzire la sinistra

(Di sabato 6 aprile 2024) Jan Hatzius, capo-economista di"si illumina" quando si parla di Giorgiaal "Then House - Ambrosetti forum" di Cernobbio: "Eravamo ottimisti, ma è anche meglio. Ora non bisogna perdere il ritmo, perché il favore dei mercati può cambiare rapidamente", dice in una intervista a La Stampa. "È stata unapositiva. In generale siamo stati un po' più ottimisti di altri sull'economiae anche su quella italiana. Per molti anni l'Italia è stata in fondo nell'area dell'euro, ora è leggermente sopra la media. Un miglioramento significativo. Credo che molti dei fattori che hanno portato a questo risultato siano legati alla ripresa della crescita del reddito reale che abbiamo registrato col forte calo dell'inflazione". Dell'Italia, prosegue ...