La partita Sibe con la Enic Pino Ma vale per l’onore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Anticipo al sabato per laGruppo AF, impegnata oggi pomeriggio alle 18.30 al PalaCoverciano di via De Robertis, a Firenze, contro la. Unache poteva avere un significato forte se ai supplementari contro la Mens Sana giovedì scorso ci fosse stato un altro epilogo. A questo punto, con una classifica che impietosamente mette ai margini dei play off i rossoblù, non si può far altro che lottare per. Quelrichiesto a gran voce da coach Marco Pinelli, dopo la sconfitta con i senesi nell’ultimo turno. All’andata,Firenze si impose alle Toscanini col punteggio di 77-82, al termine di una gara con punteggio ad elastico e che i Dragons sembravano ad un certo punto aver già vinto. E’ stata quella gara che ha incrinato le certezze ...