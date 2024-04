La Parigi-Roubaix è immaginazione

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 aprile 2024) Si dà troppa importanza alla sensatezza, quasi fosse l’unica caratteristica da tenere in considerazione nel compiere un’azione. Ci sono campi nei quali è senz’altro meglio averla che non averla, altri nei quali è un orpello trascurabile, perché comporterebbe più malefici che benefici, implicherebbe la scomparsa di ciò che ci provoca piacere, un piacere intensissimo, in favore della realizzazione della razionalità. Ogni anno, un giorno all’anno, abbiamo prova di questo nel nord della Francia, in quel lembo di terra che è Fiandra senza esserlo per sopraggiunti confini territoriali. Avesse trionfato la sensatezza lanon esisterebbe più perché non esisterebbero più gli stradelli ricoperti di pietre, quei settori di pavé che in ordine decrescente setacciano il gruppo, scompagnano i corridori dalle loro ambizioni, unendo con ...