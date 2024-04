La notte di Firenze incorona Carnesecchi | sempre più pilastro dell’Atalanta

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 6 aprile 2024) Una parata strepitosa, decisiva. Una di quelle che possono cambiare la storia di una partita e, talvolta, anche di una stagione. Negli occhi di tutti i tifosi atalantini è ancora ben impresso lo straordinario intervento con il quale Marcoha tenuto a galla l’Atalanta in quel di.Una prodezza determinante, buona per disinnescare la conclusione di Nico Gonzalez, destinata all’incrocio dei pali e che, evidentemente, avrebbe reso ancora più complicata l’operazione rimonta in vista della gara di ritorno. Se la Dea è riuscita a limitare i danni in riva all’Arno contro la Fiorentina, conservando ampie possibilità di ribaltare l’inerzia della qualificazione nel secondo atto in programma il prossimo 24 aprile al Gewiss Stadium, gran parte del merito lo deve attribuire al suo portiere, letteralmente insuperabile nella...