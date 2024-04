La notte dei ricordi | un raggio di speranza tra il passato e il futuro

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 6 aprile 2024) L'Aquila - Nel quindicesimo anniversario del terribile terremoto che ha colpito l'Aquila, una fiaccolata commemorativa ha illuminato la città in memoria delle 309 vittime. Due giovani del 2009, simboli di, hanno acceso il braciere al termine del percorso, segnando un momento di profonda riflessione e resilienza. Un fascio di luce ha squarciato l'oscurità nel cortile centrale del Palazzo di città, illuminando ladel ricordo nel quindicesimo anniversario del devastante terremoto del 6 aprile 2009. Quella terribile scossa ha causato la perdita di 309 vite umane e ha sconvolto non solo la vita della città, ma anche di altri 55 comuni abruzzesi. Anche quest'anno, la commemorazione ha offerto un'occasione di raccoglimento e riflessione, con una fiaccolata che ha attraversato la città, passando per i luoghi più segnati dalla tragedia, avvenuta ...