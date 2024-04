La nipote di Faber il Pescatore

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 aprile 2024) L’ex compagno di Francesca De André, figliae personaggio della tv, è stato condannato a tre anni e tre mesi (più quindicimila euro di risarcimento) per maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della giovane donna. Giusto, bene, o persino molto bene. Quello che appare un po’ meno bene è un commento della figlia di Cristiano edi Fabrizio, “una condanna troppo lieve”. Perché mai dovrebbe spettare alla vittima valutare il peso di una condanna? E non tanto perché il pm aveva chiesto quattro anni, non l’ergastolo ostativo, ma perché non spetta alla vittima e non serve. Anche meno bene, a parziale scusante della risposta, è che i giornalisti abbiano ritenuto normale porre la domanda di valutazione della pena a Francesca De André, in ossequio a un populismo giudiziario che dai tempi di “scusi lei perdona agli assassini?” non s’è fermato ...