La moka esplode mentre prepara il caffè |  morta ex insegnante 

(Di sabato 6 aprile 2024) Tragedia a Borgetto, nel Palermitano. Una donna di 66 anni, Lucia Taormina, ha perso la vita in seguito a un incidente domestico avvenuto nella sua abitazione: l'ex insegnante stavando ilcon laquando la caffettiera è esplosa. La tragedia è avvenuta mercoledì 3 aprile, con la...

