La metro come Gotham City | pestata a sangue dalle borseggiatrici

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 6 aprile 2024) Da luoghi che dovrebbero essere simboli di connessione e accessibilità, strumento per i turisti per visitare le città, lepolitane si trasformano invece in scenari di tensione e paura per chi li percorre quotidianamente. Colpa dei soggetti criminali che sembrano agire indisturbati, alimentando un clima di insicurezza palpabile tra i viaggiatori, tra furti, rapine e aggressioni. Una vicenda recente ha scosso profondamente la capitale quando una donna, a bordo di una carrozza dellapolitana, è stata violentemente aggredita da un gruppo di. La vittima, anch’essa borseggiatrice, sarebbe stata punita dai suoi capi con calci, pugni e sputi perché non aveva raccolto abbastanza denaro. L’episodio, di una brutalità sconcertante, evidenzia ancora una volta il problema che trascende il singolo atto di violenza e solleva ...