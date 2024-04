La mappa delle mafie europee | 400 gruppi criminali si dividono il mercato della droga

(Di sabato 6 aprile 2024) Ci sono oltre 800 organizzazioniattive in Europa: tra queste, la metà è coinvolta nel traffico di, con operazioni focalizzate principalmente in Italia, Belgio, Germania, Paesi Bassi e Spagna. È quanto emerge da un rapporto di Europol, l'agenzia di polizia europea con sede a L'Aia...

Roma, 5 aprile 2024 – Sarà un Caldo record quello che caratterizzerà il weekend in arrivo. Potremmo definirlo ‘da bollino rosso’ rispetto alla media stagionale. L'anomalia termica di questo fine ... (quotidiano)

Le prossime eclissi solari totali : una mappa interattiva Anche se l’ eclissi solare del 8 aprile interesserà il Nord America, la Terra è pronta per le prossime eclissi totali grazie alla sua ... (newsnosh)

Open House, 200 architetture aperte con visite gratuite: siti archeologici, edifici storici e luoghi del contemporaneo - Con quaranta tour tematici, cinquanta eventi speciali e oltre duecento tra edifici e spazi, guardare al calendario e alla mappa delle occasioni di questa nove giorni, mette il proverbiale imbarazzo ...roma.corriere

Ciclismo, allarme sicurezza: il controllo delle strade e i computer di bordo le soluzioni - Ora alcune aziende italiane sperimentano fibre come il Dyneema utilizzato nella realizzazione delle vele che ha straordinaria resistenza meccanica: immagini come quella di Primoz Roglic con il corpo ...corriere

Abusivismo edilizio, in Italia “fuorilegge” 15 immobili su 100: la mappa - Il record al Sud e nelle Isole in Calabria irregolare una casa su due, in tutto il Nord sono dieci volte meno Ogni volta che la politica evoca un condono edilizio o parla di sanatorie induce i proprie ...ilsecoloxix