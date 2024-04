La madre di Giorgio Minisini a LaPresse | “Esclusione da Parigi 2024? Serviva più coraggio”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024)non è stato incluso nella nazionale azzurra di nuoto artistico che prenderà parte ai Giochi di. Per scelta del dt Patrizia Giallombardo, il campione italiano si allenerà a Savona in preparazione dei campionati europei di Belgrado (10-14 giugno). A parlare della decisione è stata anche Susanna De Angelis, allenatrice di sincro della nazionale giovanile svizzera edi, intervenuta ai microfoni di. “La bottal’ha presa, non nascondiamocelo. Spero solo che capiscano quello che è successo, quello che forse tutto il mondo si sarebbe aspettato, un po’ più di. Avremmo dovuto crederci di più, credere di più in lui, che con 4 mesi di lavoro il gruppo avrebbe fatto un lavoro ...