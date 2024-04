La Madona de marz a tutta sagra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) Entra nel vivo oggi ladella “de“ (quest’anno eccezionalmente in aprile, per evitare la concomitanza con gli eventi pasquali). Fino a martedì sera ci sarà un lungo susseguirsi di eventi e attrazioni attorno al piccolo santuario quattrocentesco della Beata Vergine di San Damiano, con la possibilità anche di pranzi e cene in compagnia sotto il maxi tendone con la cucina dei volontari del Comitato che raccoglie fondi per i lavori di manutenzione della chiesetta, particolarmente amata dai residenti della frazione che si trova proprio a cavallo tra Cogliate e Ceriano Laghetto. Questo pomeriggio dalle 14 alle 23 ci sarà il mercatino degli hobbisti con gli stand delle associazioni. Appuntamenti religiosi in Santuario dalle 14.30 e dalle 16 la benedizione degli automezzi e il concerto delle classi 4° e 5° dell’Istituto ...