La Germania divisa sull’appartenenza all’UE

Neonazi nell’esercito e in polizia, allarme in Germania - Germania (Europa) Numeri in crescita inquietante nelle forze dell’ordine: più di 400 agenti sotto indagine per sospetti collegamenti con l’estremismo nero. Di Sebastiano Canetta ...ilmanifesto

Germania, la polizia della Baviera resta in… mutande: la protesta contro le divise scadenti diventa un video| VIDEO - Germania, la protesta dei poliziotti bavaresi diventa un video: “Mesi per avere le nuove divise” Due poliziotti guidano un’auto, arrivano al loro commissariato, si fermano e scendono: sono in mutande.tag24

Germania, non ci sono le divise e i poliziotti restano in mutande - È la metafora per raccontare una polizia ormai quasi svestita, dato il disastroso stato degli approvvigionamenti di cappelli, giacche, pantaloni e altri ...lastampa