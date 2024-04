(Di sabato 6 aprile 2024) IL PIANO. Due strutture gemelle alle spalle delle attuali. Venerdì il voto unanime. Epinati: «Sviluppo per il territorio. E chiederemo a Rfi una fermata del treno per Orio».

Bastia Umbra (Perugia), 5 aprile 2024 – «Abbiamo raddoppiato le risorse per l'agricoltura. Questo governo ha portato gli investimenti per il settore a cifre che non si vedevano da almeno 30 anni»: a ... (lanazione)

La Fiera raddoppia: via libera dei soci all’ampliamento - La Fiera di via Lunga raddoppia. Ieri l’assemblea dei soci di Bergamo Fiera Nuova, con il voto unanime che dà il via al piano strategico per l’ampliamento del polo fieristico. Saranno realizzate due ...ecodibergamo

Kant e Kafka: su «la Lettura» i fattori K. E si raddoppia con la «Letturina» - Sabato 6 aprile in anteprima nell’App e domenica 7 in edicola il nuovo numero del supplemento e quello dedicato a ragazze e ragazzi. Extra digitale: Mauro Covacich su Kafka ...msn

Eat Prato ora raddoppia. Oltre 50 itinerari golosi da aprile a dicembre. Proposte per tutti i gusti - Nel cartellone entrano anche la Festa della polenta e l’antica Fiera di San Giuseppe a Vernio (14 aprile, 11-12 maggio), a ingresso libero.lanazione