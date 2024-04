La Federbasket | “Petrucci non è in pericolo di vita ed è cosciente”

(Di sabato 6 aprile 2024) Arrivano ulteriori notizie sulle condizioni di Giovanni, presidente dellache oggi pomeriggio è stato vittima di un’incidente piuttosto grave. Il presidente non è indi, ha subito la rottura di due costole e i medici tengono sotto osservazione le condizioni di una vertebra. Lo comunica in una nota la stessa. La nota dellaLa nota diffusa dalla: “A seguito delle notizie pubblicate a mezzo stampa circa l’incidente automobilistico occorso al Presidente Federale Giovanni, la Federazione Italiana Pallacanestro rende noto che il Presidente è attualmente ricoverato presso l’Ospedale San Camillo di Roma, non è indied è ...

Il presidente della Fip è finito in una scarpata con la moglie Il presidente della federbasket Gianni Petrucci ha avuto un Incidente d'auto mentre era con la moglie, finendo in una scarpata. Il ... (sbircialanotizia)

AGI -Il presidente della Federbasket ed ex numero uno del Coni, Gianni Petrucci si trova ricoverato non in pericolo di vita all'ospedale 'San Camillo' di Roma a seguito di un incidente stradale ... (agi)

Fuori strada con auto, ferito il presidente Fip Petrucci - Il presidente della Federbasket Gianni Petrucci è rimasto vittima di un incidente stradale mentre viaggiava assieme alla moglie. E' accaduto a Valmontone, ...basketinside

Petrucci coinvolto in un incidente, era in auto con la moglie: le ultimissime - L'ex presidente del Coni e la sua signora sono in ospedale dopo che l'auto è finita in una scarpata a Valmontone.areanapoli

Incidente d'auto per Gianni Petrucci: ricoverato in ospedale, è grave - Gianni Petrucci è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il presidente della Federbasket, ex numero uno del Coni e membro del CdA della Salernitana, è stato coinvolto in un incidente stradale nei ...fantacalcio