La fanciulla del West al Regio di Torino Parla il direttore Francesco Ciampa

(Di sabato 6 aprile 2024) Dopo il successo della prima esecuzione di Tosca, per Giacomo Puccini si apre un periodo complesso, costellato da avvenimenti personali che ne determinano le successive scelte musicali. Numerosi lutti minano le sue certezze: muore il librettista Giacosa, suo fidato collaboratore e amico, seguito subito dopo dall’editore Giulio Ricordi, ritenuto da Puccini un secondo padre. Se non bastasse, nel 1903 il compositore è vittima di un grave incidente stradale che lo costringe a un lungo e forzato periodo di immobilità. Anche la vita sentimentale inizia a sfaldarsi: in casa Puccini è assunta la domestica Doria Manfredi verso la quale Elvira, moglie del musicista, nutre una gelosia così forte da spingere la Manfredi al suicidio. Uno scandalo che travolge tutti con conseguenze anche legali: Elvira deve rispondere in tribunale all’accusa di diffamazione e minacce, iniziando un contenzioso che la ...