La Dinamo Zagabria ‘Marca’ Modric | la curiosa trovata ‘giornalistica’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 6 aprile 2024) Lasogna il ritorno di Luka. Il club croato corteggia il talentuoso centrocampista del Real Madrid sperando in suo ritorno a casa. E per farlo, compra un’intera pagina di, famoso quotidiano spagnolo, per lanciare un messaggio forte e chiaro. Sul giornale appare la maglia della, con il numero 10 e il cognome di, insieme all’hashtag #tieneTodoElSentidoDelMundo (ha tutto il senso del mondo). Nonostante questainiziativa, il Real Madrid vorrebbe rinnovare il contratto del suo talentuoso centrocampista. Presenti anche maxi-offerte da club della MLS e dell’Arabia Saudita. Ma l’ipotesi del ritorno romantico nel club dov’è cresciuto ha sicuramente un fascino diverso. L'articolo CalcioWeb.