La denuncia di Carlotta Ferlito | “Due ragazzi mi hanno importunato e sputato | bella Milano”

(Di sabato 6 aprile 2024) L’ex ginnastahato sui social, sul suo profilo TikTok, uno spiacevole episodio di cui è stata vittima a. “So che questa storia ha dell’incredibile, non ho più le facoltà di piangere – ha detto la 29enne catanese a inizio video -. Stavo camminando e mi fermano due soggetti in motorino, chiedendomi di dare loro il mio Instagram“. A quel puntoha risposto che glielo avrebbe fornito la mattina seguente, consapevole della possibile brutta reazione. I due però nonsmesso: “cominciato a farsi insistenti, uno ha provato a scendere dal motorino. Quando il semaforo è diventato verde uno dei due mi ha. Mi sono coperta con la mano e lo sputo mi è arrivato sulla mano. Questi non contenti ...

La campionessa di ginnastica artistica Carlotta Ferlito ha denuncia to in un video su Tik Tok di essere stata importunata da due ragazzi su un moto rino mentre stava passeggiando per Milano: "Mi hanno ... (fanpage)

Carlotta Ferlito molestata in strada a Milano: «Due ragazzi in scooter mi hanno sputato addosso» - Brutta disavventura per la campionessa di ginnastica Carlotta Ferlito a Milano, importunata in strada da due ragazzi in motorino. A raccontarla è stata la 29enne in un video su ...ilmattino

“Due ragazzi in moto mi hanno sputato addosso mentre camminavo”: la denuncia della ginnasta Carlotta Ferlito - La campionessa di ginnastica artistica Carlotta Ferlito ha denunciato in un video su Tik Tok di essere stata importunata da due ragazzi su un motorino ...fanpage

“Mi hanno sputato”: l’ex ginnasta Carlotta Ferlito molestata a Milano - "Questa storia ha dell'incredibile. Non ho più le facoltà di piangere", ha esordito Carlotta Ferlito nella sua denuncia sui social di una gravissima molestia. La campionessa di ginnastica artistica ha ...la7