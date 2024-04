La Corea del Sud è diventata una grande potenza | o quasi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 6 aprile 2024) Sottolineiamo l’ovvio: nel 2023 ladel Sud non è più un gambero sul punto di farsi fagocitare dalle balene. Ci sono naturalmente sudni che continuano a credere di essere in balia degli Stati Uniti, della Cina, della rivalità fra le due o di qualche altra forza esterna. Ma un Paese che, mentre scrivo, è una democrazia consolidata, ha la decima economia del mondo, il sesto esercito più potente, è all’undicesimo posto per soft power, al primo, in Asia, per libertà di stampa, siede al G20 ed è stato invitato al G7, non è un pesciolino. Decine di altri Stati nel mondo vorrebbero essere come questo gambero. Certamente sono decenni che ladel Sud confeziona per sé un percorso su misura. L’economia continua a dipendere fortemente dal commercio. Ma questo perché, grazie alla spinta all’innovazione che li caratterizza, chaebol e ...