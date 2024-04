La chimera dell’equilibrio

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 6 aprile 2024) Per conoscere cuochi e addetti ai lavori più da vicino i congressi e gli eventi dedicati ai professionisti sono occasioni uniche, perché danno modo non solo di vederli all’opera, ma anche di dialogare con loro in situazioni informali, spesso a tavola o comunque in ambienti protetti, dove scambiare idee e scoprire tendenze e prospettive è più facile che altrove. Ed è proprio a un tavolo di FoodExp, l’evento dedicato all’alta cucina che si svolge da otto anni a Lecce, animato e organizzato da Giovanni Pizzolante, che ho ripensato a uno degli assunti che da anni è alla base delle mie valutazioni gastronomiche. Davanti a un piatto apertamente squilibrato, il mio pensiero corre irrimediabilmente al pensiero del Signor Marchesi, cheaveva fatto un culto. Impossibile per me pensare che una ricetta completamente acida, o totalmente amara, o decisamente dolce ...