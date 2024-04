La casa di Ilaria era ’proibita’ per noi familiari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 aprile 2024) Non frequentavanosua la madre e il fratello diMaiorano e quando il genitore provava a farle capire che voleva andare a trovarla lei rispondeva "è meglio che non venite, veniamo noi". Il noi erano lei e le due bambine. Il marito, Tarik El Ghaddassi, "l’ho visto solo due volte in dieci anni" ha detto la madre di, ieri, sentita come testimone nel processo per l’omicidio della figlia avvenuto l’11 ottobre del 2022 a Padiglione. In Corte di Assise è stata la volta deidella vittima a essere ascoltati in aula. La mamma Silvana Salvatore e il fratello Daniele Maiorano hanno descritto una situazione in cui eraad andare aloro ma loro da lei mai. "Forse avrei visto qualcosa che non dovevo vedere - ha riferito la madre -. Nel 2017 mia figlia era ...