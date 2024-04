La banda dei finti poliziotti | assalti | divise | armi e cocaina | cosa c' era nel loro covo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Vestiti dahanno consumato una rapina da un milione di euro in un laboratorio orafo a Milano. Ma sono stati arrestati proprio da quelle forze dell'ordine a cui volevano assomigliare. Per poter ingannare, rapinare e delinquere. E adesso, i componenti dellaarmata si trovano in manette. Gli agenti della Squadra mobile, coordinati dalla procuratrice aggiunta Laura Pedio e dalla pm Rosaria Stagnaro, hanno arrestato dodici persone, tutte di cittadinanza italiana, di età compresa tra i 40 e i 67 anni, eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa neiconfronti su richiesta dei pubblici ministeri del VII Dipartimento. Per dieci diil gip Tommaso Perna ha confermato la custodia cautelare in carcere, mentre per due diè stata disposta la misura cautelare degli ...