Kvara vuole restare al Napoli | il Barcellona se ne farà una ragione Corsport

(Di sabato 6 aprile 2024) Ieri dalla Spagna è arrivata la notizia che ilavrebbe cominciato ad informarsi sutskhelia perché l’attaccante georgiano, nonostante la pessima stagione del, ha continuato a giocare e scendere in campo con il massimo impegno collezionando 10 gol e sei assistdunque non ha perso la voglia e la fiducia e nonostante il suo contratto sia ancora da ritoccare dal punto di vista dell’ingaggio è impegnato solo in campo. Del futuro se ne parlerà solo a fine stagione, quando il pallone avrà smesso di rotolare e De Laurentiis e l’attaccante georgiano si siederanno si nuovo. Non c’è fretta, tanto, come scrive il Corriere dello Sport, la situazione è già chiara da entrambe le parti...

L'ombra lunga del Barcellona su Khvicha Kvaratskhelia : secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Diario As, il club catalano avrebbe non solo messo nel mirino il georgiano del Napoli ma... (ilmattino)

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport rivela come l’interessamento del Barcellona per Kvara non abbia scomposto l’attaccante azzurro, il quale ha espresso la sua volontà di restare in ... (dailynews24)

Napoli, per Kvaratskhelia c'è l'appuntamento per il rinnovo - Dieci gol in campionato, quattro nelle ultime quattro prima dello stop, Kvara vuole riempire di traguardi i prossimi mesi. Ha otto gare a disposizione per conquistare l'Europa col Napoli, poi proprio ...corrieredellosport

Come sta Kvaratskhelia - NAPOLI - Arriva il Monza e tornano i ricordi felici per Khvicha Kvaratskhelia. Il battesimo del gol al Maradona, la prima doppietta in Serie A, quel pomeriggio trascorso a fare il fenomeno, allenandos ...corrieredellosport

TUTTOSPORT - Napoli, tentazione Soulè: Manna lo vuole in azzurro, per la Juve è cedibile - Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli potrebbe virare su Matias Soulè: "A proposito: Matias Soulé è il lingotto d’oro che può rimpinguare le casse bianconere, anche se non è da escludere u ...napolimagazine