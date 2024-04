Kiseiju – La zona grigia | la spiegazione del finale della nuova serie coreana su Netflix

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 6 aprile 2024) Da poco è arrivato su– Ladiretta da Yeon Sang-ho e ispirata al famosissimo manga di Hitoshi Iwaaki. Laracconta di un’invasione di parassiti sulla, disposti a tutto pur di sopravvivere e di nutrirsi di carne umana. Come abbiamo sottolineato nella nostra recensione– Lamixa sapientemente horror, azione e dramma umano, raccontando non solo di come il genere umano sia costretto a far di tutto pur liberarsi di questi mostruosi parassiti, ma anche di come unaspecie stia facendo di tutto per sopravvivere, cercando al contempo di comprendere lo scopopropria ...