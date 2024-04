Kering fa shopping in via Monte Napoleone per 1 | 3 miliardi

(Di sabato 6 aprile 2024) Il mondo della moda milanese è in gran subbuglio. Non bastava il caso scoppiato per il China-gate di Giorgio Armani,ha da poco fatto un bonifico da 1,3per prendere casa in viaa Milano. Il gruppo del lusso francese, che ha al suo attivo anche marchi come Gucci e Bottega Veneta, ha deciso di rilevare un intero stabile settecentesco nel baricentro del quadrilatero della moda milanese dal fondo americano Blackstone, che si mette in tasca una ricca plusvalenza. Da capogiro la somma versata così come la valorizzazione al metro quadro (circa 110mila euro). Si tratta, però, di un immobile cosiddetto “trofeo” che, secondo gli esperti, vale più dell’oro considerando la sua posizione strategica. Il palazzo si trova infatti al civico 8 di...

