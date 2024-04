(Di sabato 6 aprile 2024)Middleton nonostante abbia sempre incarnato l'immagine di una giovane donna dedita alla vita salutare e allo sport, oggi, che sta affrontando la dura battaglia contro il, (qui le parole d'amore per lei di William) ha sposato unaancora più sana e green, accompagnata da 30 minuti di esercizi fisici giornalieri. La lotta al tumore infatti richiede tra le altre cose anche un'attenzione particolare al suo stile di vita. Ma la forzala prende soprattutto dai suoi figli: i piccoli George, Charlotte e Louis di Cambridge - rispettivamente 10, 8 e 4 anni, come ha svelato una fonte a People, stanno dimostrando "una resilienza straordinaria". I bambini infatti, nonostante la paura iniziale, hanno reagito bene: "George, Charlotte e Louis sono stati fantastici, la loro resilienza ha lasciato tutti senza ...

Come procedono le cure di Kate Middleton contro il tumore. Per la prima volta dopo la notizia della malattia da Oltre Manica arrivano informazioni più precise sul tipo di terapia al quale i medici ...

