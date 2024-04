Juventus | Szczesny | 'Ho scommesso su Yildiz tra i nominati per il Pallone d'Oro entro 5 anni'

Szczesny va contro Allegri e le parole di tutta la stagione su quando diceva che la Juventus non era in corsa con l’Inter. Il portiere bianconero, a Rai Sport, dopo la sconfitta per 1-0 contro la ... (inter-news)

TJ - Allenamento terminato. Un solo cambio di formazione per Allegri - 21:15 - UN SOLO CAMBIO DI FORMAZIONE- Massimiliano Allegri per la gara contro la Fiorentina farà un solo cambio di formazione rispetto alla semifinale di Coppa Italia contro la ...tuttojuve

Szczesny: “Ho scommesso che Yilidiz sarà nominato per il Pallone d’Oro tra 5 anni” - Intervistato dall'emittente polacca Foot Truck, il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny ha speso parole al miele per il compagno di squadra Kenan Yildiz, ritenuto uno dei giovani più promettenti ...tuttojuve

Juventus-Fiorentina: dopo la vittoria in Coppa Italia, i bianconeri cercano i tre punti in campionato - Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio, la Juventus cerca i tre punti in campionato nella gara di domenica 7 aprile 2024, alle 20.45, contro la Fiorentina allo Stadium. La partita di questa ...torinotoday