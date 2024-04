Juventus Fiorentina | il personale ' derby' del Gallo Belotti dopo gli applausi vuole i gol

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Firenze, 6 aprile 2024 - Impossibile non pensare alla partita contro lacome a unper Andrea. E' vero che la gara in sé racchiude mille motivi d'interesse, ma il focus sul '' non può che partire da qui. Da un passato a forti tinte granata e da un'eterna sfida alla Vecchia Signora che non gli ha mai dato troppe soddisfazioni. Quattro i gol personali alla, tutti inutili tranne uno che servì per strappare un pareggio nella stagione '21/'22. Il resto ha aumentato il bottino, prestigioso, ma ha fatto solo da contorno ai successi dell'altra squadra di Torino. La stagione in corso racconta di 7 gol totali per, ma ben 6 di questi li ha segnati con la maglia della Roma. Da quando è a Firenze si conta soltanto il gol al ...