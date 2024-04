Juventus-Fiorentina domenica 07 aprile 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei 27 convocati per la trasferta di domani sera a Torino contro la Juventus. Il tecnico, che non ha parlato alla vigilia della sfida, avrà a disposizione ... (sportface)

Firenze, 6 aprile 2024 - Impossibile non pensare alla partita contro la Juventus come a un derby per Andrea Belotti. E' vero che la gara in sé racchiude mille motivi d'interesse, ma il focus sul ... (sport.quotidiano)