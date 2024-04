Juventus-Fiorentina | Allegri | “Penso solo a raggiungere gli obiettivi”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Torino, 6 aprile 2024 – La vittoria contro la Lazio in Coppa Italia deve rappresentare un punto di ripartenza per la, che in campionato viene da un periodo di crisi (sette punti conquistati nelle ultime nove uscite). Il posto Champions deve essere ancora blindato dai bianconeri, che contro lanon possono permettersi passi falsi. “È stata importante tutta la partita e nonil secondo tempo, siamo tornati al successo ma era una competizione diversa rispetto al campionato - le parole in conferenza stampa di Massimiliano- Ora dobbiamo rifarci in Serie A, consolidare la nostra posizione e stare sempre in equilibrio. Quella di domani sarà sempre una partita più complicata di quella passata, mancano 50 giorni e bisogna avere grande entusiasmo e voglia di ottenere gli...