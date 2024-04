Juve Elkann | il piano segreto per il rilancio bianconero

(Di sabato 6 aprile 2024)ha unper rilanciare le ambizioni dellae l’aumento di capitale cambia i piani di Exor per i bianconeriha unper rilanciare le ambizioni dellae l’aumento di capitale cambia i piani di Exor per i bianconeri. L’idea è quella di tagliare i costi e fare investimenti sul

La proprietà della Juventus è tornata vicina alla squadra e per la sfida di Serie A contro l'Atalanta all'Allianz Stadium ... (calciomercato)

Non solo il Milan di Gerry Cardinale sta guardando al mercato arabo alla ricerca di partner ed investitori. Da tempo l'Italia del calcio... (calciomercato)

Jonh Elkann è presente questa sera all`Allianz Stadium di Torino per vedere dal vivo la sua Juve ntus nella sfida contro la Lazio , valida per... (calciomercato)

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 6 aprile - Roma-Lazio, febbre da derby: vale l’Europa ma non solo. Così apre il Corriere dello Sport: “Juve il piano segreto”. Elkann firma il rilancio: taglio dei costi e investimenti sul mercato da qui al 2027 ...calciomercato

Corsport - Juve, il piano segreto - Juve, il piano segreto" è il titolone che campeggia questa ... taglio dei costi e investimenti sul mercato da qui al 2027 sarebbero le nuove linee guida firmate da Elkann.tuttojuve

Il Giornale - La Signora pronta a tutto per Thiago Motta, il Diavolo insiste su Zirkzee e studia Amrabat - Su Il Giornale: La Signora pronta a tutto per Thiago Motta, il Diavolo insiste su Zirkzee e studia Amrabat. La Juve è sempre più tentata da Thiago Motta per il post Allegri che ...tuttojuve