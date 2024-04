Jesi Roberto Mancini e il rapporto con la sua città

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 6 aprile 2024) “e il ‘900 – verso il 2050”. Questo pomeriggio alle ore 17 sarà presente nello spazio mostra in Corso Matteotti, 6 aprile 2024- Appuntamento da non perdere questo pomeriggio alle ore 17 nello spazio mostra in corso Matteotti nell’ambito della rassegna ‘e il ‘900 – verso il 2050’ organizzata dalla Fondazione Gabriele Cardinaletti onlus. “Sarà un’occasione unica per ascoltare direttamente da lui riflessioni sul passato, sul presente e sulle sue visioni per il futuro“ scrivono gli organizzatori. Un appuntamernto importante visto che il ‘Mancio’ la suanon l’ha mai dimenticata e sistematicamente è sempre presenze nei momenti liberi dalla sua attività professionale. Anche ieri pomeriggio era a passeggio nel ‘salotto’ dellaassieme ai suoi amici. Avrà di certo da dire come ...