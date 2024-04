Jade Cargill spiega l’addio alla AEW | “Non potevo crescere con la federazione | avevo bisogno della WWE”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 6 aprile 2024)è pronta a debuttare a Wrestlemania, dopo l’arrivo in WWE di fine 2023 ed il primo incontro combattuto, ovvero il Royal Rumble Match femminile di fine gennaio. DopoAEW, l’ex TBS Champion ha quindi fatto il suo approdo in quel di Stamford per una motivazione ben precisa, almeno secondo la sua recentissima intervista a Busted Open Radio di quest’oggi. “Ci sono state un paio di cose che mi hanno portata in WWE oltre al fatto che basta vedere questa macchina in funzione. E’ impressionante tutto, le connessioni, la storia, il lascito… L’AEW era una promotion nuova, sta cercando di avere tutto questo, ovviamente. Questo capita con ogni promotion, giusto? Ognuno deve capire cosa è meglio e cosa no. Ho 31 anni. Nonil tempo dicon la compagnia ...