J K Rowling contro nuova legge | la ‘madre’ di Harry Potter non le manda a dire

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 6 aprile 2024) La “madre” di, J.K., non lein merito allache ha creato non poche polemiche Oramai in Scozia non si sta parlando d’altro se non dellaentrata in vigore da pochissimi giorni. La stessa che ha scatenato delle polemiche non di poco conto e che prevede delle severe conseguenze nei confronti di chi adotta comportamenti “minacciosi ed abusivi” e che tendono a fomentare odio su età, disabilità, transgender, orientamento sessuale e molto altro. A far capire a tutti che non è assolutamente d’accordo ci ha pensato la “madre” di. J.K.(Ansa Foto) Cityrumors.itS’ì, stiamo parlando di J.K.. ...