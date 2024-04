Italia | tragedia nei cieli | l’aereo precipita vicino alla strada

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 6 aprile 2024) Nel pomeriggio di oggi, un tragico incidente ha scosso la tranquilla località di Golferenzo, nell’Oltrepo Pavese. Un ultraleggero, pilotato dall’industriale Gianbattista Intini, èto poco dopo le 13, provocando la morte immediata dell’uomo, che era sia pilota che unico passeggero dell’aeromobile. Il velivolo è caduto in un vigneto sulle colline di Fusina, dove alcune persone, testimoni dell’accaduto, hanno assistitodiscesa fatale dell’ultraleggero nel terreno adiacenteprovinciale 153. Nonostante l’immediata chiamata ai soccorsi e l’arrivo di medici e volontari dell’ambulanza, non c’è stato nulla da fare: Gianbattista Intini, 73 anni, era già deceduto. Le indagini sulle cause dell’incidente sono attualmente in corso e sono condotte dai carabinieri di Stradella. Si sa che Intini stava ...